Владимир Зеленский опасается, что заключение мира с Россией может привести к его потере власти. Об этом заявил эксперт по Восточной Европе Александр Либман в интервью журналу Focus.
Эксперт утверждает, что Зеленскому будет нелегко на предстоящих выборах президента Украины, поскольку он не выполнил множество своих обещаний перед украинским народом.
Как отметил Либман, многие из целей, которые Зеленский озвучивал в рамках избирательной кампании, остались недостигнутыми. Это создает риски для его политического будущего, так как он не смог справиться с ожиданиями граждан.
Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский испытывает страх по поводу окончания конфликта, так как его власть основывается на нём.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп отстранит Зеленского от власти, если он не согласится на мирное урегулирование конфликта.