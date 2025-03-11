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Bild: США рассматривают Тимошенко и Порошенко преемниками Зеленского

Среди кандидатов на преемство значится также бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Источник: Аргументы и факты

Возможными преемниками Владимира Зеленского администрация президента США Дональда Трампа рассматривает, в том числе, главу оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, пишет немецкое издание Bild.

В публикации отмечается, что четыре представителя американского правительства пообщались с Порошенко и Тимошенко. Подчеркивается, что также среди кандидатов на преемство значится бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что в окружении Трампа хотя заменить Зеленского более сговорчивым политиком, чтобы достичь скорейшего урегулирования конфликта.

Политолог Борис Межуев отмечал, что выборы на Украине в 2025 году маловероятны, но смена руководства может произойти альтернативными способами.

Эксперт по Восточной Европе Александр Либман заявлял, что Зеленский боится потерять власть после завершения конфликта.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.