Bild: США рассматривают Тимошенко и Порошенко преемниками Зеленского

Возможными преемниками Владимира Зеленского администрация президента США Дональда Трампа рассматривает, в том числе, главу оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, пишет немецкое издание Bild.
В публикации отмечается, что четыре представителя американского правительства пообщались с Порошенко и Тимошенко. Подчеркивается, что также среди кандидатов на преемство значится бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
Ранее сообщалось, что в окружении Трампа хотя заменить Зеленского более сговорчивым политиком, чтобы достичь скорейшего урегулирования конфликта.
Политолог Борис Межуев отмечал, что выборы на Украине в 2025 году маловероятны, но смена руководства может произойти альтернативными способами.
Эксперт по Восточной Европе Александр Либман заявлял, что Зеленский боится потерять власть после завершения конфликта.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.