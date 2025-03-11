«Мы еще не дошли до этой стадии»: Рубио сделал заявление об антироссийских санкциях

Соединенные Штаты не хотят ужесточать антироссийские санкции. Американские представители надеются, что до этого не дойдет. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.
Он выразил уверенность, что все понимают, какое влияние имеет Америка. По словам Марко Рубио, у США есть все инструменты, которые бы позволили «навязать издержки и российской стороне». Однако Вашингтон не хочет, чтобы до этого доходило.
«Очевидно, у европейцев есть свой набор санкций… Я с самого начала говорил, что в конечном итоге при любом решении конфликта, в нем должны будут участвовать европейцы из-за их санкций, которые они ввели, и мы находимся с ними в очень тесном контакте», — сказал журналистам госсек США.
Однако и поддержку Вашингтон оказывать Москве не будет. США не планируют помогать России отправкой военных средств.