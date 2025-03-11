«Мы еще не дошли до этой стадии»: Рубио сделал заявление об антироссийских санкциях

«Очевидно, у европейцев есть свой набор санкций… Я с самого начала говорил, что в конечном итоге при любом решении конфликта, в нем должны будут участвовать европейцы из-за их санкций, которые они ввели, и мы находимся с ними в очень тесном контакте», — сказал журналистам госсек США.