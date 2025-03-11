В Алматы утвердили новый Градостроительный регламент

Рекомендуется создание «вентиляционных коридоров» из улиц, расположенных в направлении север-юг, а именно рекомендуется рассматривать улицы, расположенные в меридиональном направлении, такие как проспекты Достык, Абылай хана, Сейфуллина, Гагарина, а также улицы Момышулы, Ауэзова, Розыбакиева, Тлендиева, Саина, Яссауи и другие, в качестве коридоров для проветривания. Для этого следует предусмотреть меры, направленные на улучшение их аэродинамических характеристик, включая застройку длинными зданиями, вдоль указанных улиц.