WSJ: в КНР выступают против встречи Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне

Китайские чиновники выступают против проведения встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне, поскольку боятся ссоры между политиками, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
Власти в Китае считают, что существуют риски повторения конфликта, который произошёл в американской столице во время недавних переговоров Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Они не хотят повторения инцидента с Владимиром Зеленским, которого публично раскритиковали и попросили покинуть Белый дом во время его визита в США в конце февраля», — сказано в статье.
Также китайские чиновники опасаются, что встреча Трампа и Си Цзиньпина в США может создать впечатление, будто бы китайский лидер готов пойти на уступки американскому президенту. В Пекине полагают, что провести переговоры следует на территории Китая.
Напомним, ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, проинформировала, что США и Китай начали обсуждать возможность проведения встречи Трампа и Си Цзиньпина. Как утверждалось в публикации, есть вероятность того, что китайско-американский саммит может состояться в июне текущего года на территории США.