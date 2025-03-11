WSJ: в КНР выступают против встречи Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне

Напомним, ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, проинформировала, что США и Китай начали обсуждать возможность проведения встречи Трампа и Си Цзиньпина. Как утверждалось в публикации, есть вероятность того, что китайско-американский саммит может состояться в июне текущего года на территории США.