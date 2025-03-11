Трамп одним указом остановил танки ВСУ, пишут СМИ

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома рассказал, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, глава киевского режима сообщил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.