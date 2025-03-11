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Экс-губернатор Приморья пообещал стране электромобиль

Владимир Миклушевский анонсировал отечественный электрокар, сообщает ИА DEITA.RU.
Бывший приморский губернатор Владимир Миклушевский анонсирует масштабные научные инновации в интервью «Российской газете». В частности, экс-глава региона обещает построить электромобиль.

Источник: ДЕЙТА

Специалисты передовой инженерной школы московского Политеха, который сейчас возглавляет Миклушевский, работают над проектом. Инновационная конструкция с использованием полимерных материалов готовится к производству.

«Все основные комплектующие электромобиля — двигатель, инвертор, платы управления, аккумуляторы — разработаны и произведены в России», — отметил Миклушевский в интервью.

Среди прочего, под контролем бывшего чиновника специалисты разработали CAN-шину. Машина будет ориентирована на молодые семьи и студентов, и, со слов Миклушевского, на нее не требуются дорогостоящие технологические процессы.

Напомним, Миклушевский покинул пост главы региона осенью 2017 года. Миклушевский возглавлял Приморский край с февраля 2012 года. Многочисленные коррупционные скандалы, недострои и прямой конфликт с мэром Владивостока Игорем Пушкаревым — правление экс-губернатора оставило противоречивый след в истории.