Дмитрий Демешин наградил почетным знаком ветерана авиационной отрасли Александра Пекарша

Отметим, Александр Пекарш — ветеран авиационной отрасли Хабаровского края, почетный гражданин города Юности, удостоен звания Героя Труда Российской Федерации. На протяжении 46 лет он работал на Комсомольском авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, 18 из них трудился на должности руководителя предприятия.
«Александр Иванович, за ваши заслуги перед регионом вы точно удостоены высшей награды Хабаровского края», — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
Глава региона также отметил, что сегодня наши истребители, производимые КнААЗ, надежно охраняют небо России и используются в ходе специальной военной операции.
В завершение встречи Александр Пекарш вручил главе региона модель самолета Су-57.