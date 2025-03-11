Дмитрий Демешин наградил почетным знаком ветерана авиационной отрасли Александра Пекарша

Отметим, Александр Пекарш — ветеран авиационной отрасли Хабаровского края, почетный гражданин города Юности, удостоен звания Героя Труда Российской Федерации. На протяжении 46 лет он работал на Комсомольском авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, 18 из них трудился на должности руководителя предприятия.