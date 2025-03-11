Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность

«Окружной судья США Кристофер Купер заявил, что обширные и “беспрецедентные” полномочия DOGE… в совокупности с его “необычной секретностью” служат основанием для срочного обнародования его внутренних документов в соответствии с законом о свободе информации», — пишет издание.