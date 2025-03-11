Суд в США обязал DOGE опубликовать свою внутреннюю отчетность

«Окружной судья США Кристофер Купер заявил, что обширные и “беспрецедентные” полномочия DOGE… в совокупности с его “необычной секретностью” служат основанием для срочного обнародования его внутренних документов в соответствии с законом о свободе информации», — пишет издание.
Как отмечает Politico, судья постановил начать публикацию внутренней отчетности ведомства в течение ближайших недель.
Газета обращает внимание на то, что это было первое значимое судебное решение, направленное на избавление от секретности DOGE.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил «шокирующие» расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.