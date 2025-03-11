Шавкат Мирзиёев посетит Францию с госвизитом

Программой пребывания в Париже предусмотрено проведение переговоров и мероприятий на высшем уровне, а также ряда встреч с официальными и деловыми кругами Франции.
В повестку дня предстоящих контактов включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-французских многоплановых отношений. Приоритетное внимание будет уделено расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционно-финансовой сферах, продвижению проектов кооперации с ведущими компаниями и предприятиями Франции.
По итогам саммита планируют принять пакет межправительственных и межведомственных соглашений.
Кроме того, Мирзиёев встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле для обсуждения практических аспектов подготовки и проведения 43-й сессии Генеральной конференции Организации в Самарканде этой осенью.
В преддверии визита лидера Узбекистана 1 марта в городе Гретц-Арменвиль на территории обсерватории «Ураноскоп» открыли бюст великого ученого Абу Райхона Беруни.
В эти дни в Париже проходят форумы и конференции в сферах здравоохранения, науки и образования, культуры, туризма и бизнеса. В Тулузе, Лионе и Ницце состоятся совместные деловые мероприятия.