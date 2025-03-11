Губернатор Демешин поручил Минздраву повысить эффективность медобследований

Глава регионального министерства здравоохранения Станислав Мальцев подчеркнул, что диспансеризация — это ключевой метод для раннего обнаружения хронических заболеваний, которые являются основными причинами смерти и инвалидности. В 2024 году в результате обследований у 5119 человек были обнаружены болезни системы кровообращения, а у 82 — злокачественные опухоли. Все пациенты были поставлены на диспансерный учёт и получают необходимое лечение.