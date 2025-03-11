Губернатор Демешин поручил Минздраву повысить эффективность медобследований

В Хабаровске на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Дмитрия Демешина обсудили итоги диспансеризации населения и задачи на будущее. По данным регионального Минздрава, в 2024 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 1 042 165 жителей Хабаровского края, в том числе 285 420 детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Бесплатные обследования проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Глава регионального министерства здравоохранения Станислав Мальцев подчеркнул, что диспансеризация — это ключевой метод для раннего обнаружения хронических заболеваний, которые являются основными причинами смерти и инвалидности. В 2024 году в результате обследований у 5119 человек были обнаружены болезни системы кровообращения, а у 82 — злокачественные опухоли. Все пациенты были поставлены на диспансерный учёт и получают необходимое лечение.
В отдалённых и труднодоступных уголках региона проводятся профилактические осмотры и диспансеризация с использованием мобильных медицинских бригад, включая теплоход «Здоровье» и медицинский поезд «Святой Пантелеймон».
— В 2024 году осуществлено 694 выезда мобильных врачебных бригад, осмотрено более 60 тысяч пациентов, им проведено более 32 тысяч диагностических лабораторных и инструментальных исследований, — рассказал министр.
Губернатор Дмитрий Демешин акцентировал внимание на аспекте, связанном с репродуктивным здоровьем граждан. Он отметил, что в рамках программ диспансеризации необходимо проводить более тщательное обследование как для женщин, так и для мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Губернатор поручил министру здравоохранения региона представить предложения по расширению программы.
«Наша цель — оказывать поддержку людям, которые хотят стать родителями, и эффективно реализовывать программу по улучшению репродуктивного здоровья населения. Эту задачу поставил Президент на последнем заседании Государственного совета. И она является для нас приоритетной», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил, что жители отдалённых территорий испытывают сложности с получением медицинской помощи, и отметил необходимость более активного использования телемедицинских технологий. Станислав Мальцев сообщил, что в планах краевого министерства здравоохранения — создание до конца текущего года мощного референс-центра на базе одного из существующих учреждений. Это позволит расширить возможности удалённой диагностики.
Для того чтобы жители могли проходить большую часть исследований на месте, продолжается работа по оснащению медицинских учреждений современным оборудованием и привлечению специалистов первичного звена здравоохранения. В прошлом году было установлено почти 1,5 тысячи единиц нового оборудования. Министр также отметил, что доступность КТ-исследований в Хабаровском крае на душу населения в два раза превышает средний показатель по стране.
Также отмечено, что важно повышать информированность населения о важности прохождения медицинских осмотров и диспансеризации. В этом процессе должны активно участвовать и главы муниципалитетов.
Напомним, что всеобщая бесплатная диспансеризация проводится в России с 2013 года в рамках системы обязательного медицинского страхования. Пройти обследование можно в поликлиниках, фельдшерских пунктах и мобильных медицинских комплексах, а также в центрах здоровья.
Дмитрий Демешин хорошо знает все особенности здравоохранения Хабаровского края и обращает внимание чиновников на необходимость решения системных проблем. Одна из них — доступность медицинской помощи для жителей отдалённых районов и сёл. В этом случае на помощь, по поручению губернатора, должна прийти телемедицина, которая дополнит работу мобильных врачебных бригад.