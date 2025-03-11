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Юрий Слюсарь дал поручение начать уборку в городах и районах Дона после зимы

10 марта на оперативном совещании в правительстве региона врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь предложил не ждать сроков наступления традиционного месячника чистоты, а уже сейчас приступить к наведению порядка на улицах городов и районов области после зимы.

Источник: РИА "Новости"

«Погода уже позволяет, и можно, не дожидаясь запланированного месячника уборки, начинать работу по приведению наших городов и районов в порядок», — сказал Юрий Слюсарь.

Он отметил, что к субботникам необходимо привлекать жителей.

«Мы традиционно к ним обращаемся и, насколько понимаю, получаем всегда хороший отклик. Это возможность для нас всех командно выйти на улицы, взять необходимый инвентарь и вместе привести наши улицы, дворы в достойный вид», — отметил Юрий Слюсарь.

При этом, по словам главы региона, субботники не заменят системной работы по уборке и благоустройству. Поэтому муниципалитетам и минЖКХ нужно активизироваться, предупредил врио губернатора.

Еще одно место приложения усилий коммунальных служб — борьба со стихийными свалками. И здесь прежде всего необходимо решительно пресекать противоправную деятельность «серых возчиков», которые создают из строительного мусора несанкционированные свалки в лесополосах и на окраинах населенных пунктов. Глава региона поручил коммунальщикам активнее взаимодействовать с правоохранительными и надзорными органами в этом вопросе.

«Нужно фиксировать правонарушения, оформлять протоколы и дальше последовательно идти через повторные штрафы — вплоть до конфискации транспортных средств. Только так можно будет навести порядок. Потому что, если это бесконтрольно опять поедет в посадки, опять будет вываливаться на обочины, никаких денег, регоператоров и договоров не хватит потом всё это убирать. Надо с этим заканчивать», — сказал Юрий Слюсарь.

Глава региона обратился к руководству главного управления МВД России по Ростовской области с просьбой помочь местным властям и коммунальщикам в борьбе с незаконными действиями «серых возчиков».

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.