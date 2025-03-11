Юрий Слюсарь дал поручение начать уборку в городах и районах Дона после зимы

«Нужно фиксировать правонарушения, оформлять протоколы и дальше последовательно идти через повторные штрафы — вплоть до конфискации транспортных средств. Только так можно будет навести порядок. Потому что, если это бесконтрольно опять поедет в посадки, опять будет вываливаться на обочины, никаких денег, регоператоров и договоров не хватит потом всё это убирать. Надо с этим заканчивать», — сказал Юрий Слюсарь.