Собянин: силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву, сбито 73 дронов

Это не первый случай использования ВСУ дронов для атак на Москву. Первая атака беспилотников на Москву произошла в ночь на 3 мая 2023 года. Тогда два дрона были сбиты над центром города, но один из них все же врезался в крышу здания Сената в Кремле. Российские власти расценили этот инцидент как попытку покушения на президента Владимира Путина.