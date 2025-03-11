В Гренландии проходят парламентские выборы

Вопрос о независимости Гренландии был поднят после того, как президент США заявил о намерении приобрести остров. Впервые он заговорил о такой возможности в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял эту тему и заявил, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». Однако власти Дании ответили, что остров не продается.