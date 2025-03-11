Радий Хабиров назвал 2024 год успешным для Башкирии

«Наша управленческая команда считает: санкции не повод для того, чтобы сложить руки. Мы поставили перед собой действительно амбициозные задачи по привлечению инвестиций в экономику республики. Наши потенциальные инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что Башкортостан является одним из самых инвестиционно привлекательных и эффективных регионов России. Сюда можно и нужно активно вкладывать средства», — заявил руководитель республики, параллельно отметив высокие показатели в инвестиционной сфере.