Радий Хабиров назвал 2024 год успешным для Башкирии

«Наша управленческая команда считает: санкции не повод для того, чтобы сложить руки. Мы поставили перед собой действительно амбициозные задачи по привлечению инвестиций в экономику республики. Наши потенциальные инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что Башкортостан является одним из самых инвестиционно привлекательных и эффективных регионов России. Сюда можно и нужно активно вкладывать средства», — заявил руководитель республики, параллельно отметив высокие показатели в инвестиционной сфере.
Так, за девять месяцев 2024 года объем вложений в основной капитал составил 462,5 млрд рублей с ростом 24,7%.
На сегодняшний день Башкортостан входит в топ-10 регионов страны по вводу жилья, обороту розничной торговли, объему производства сельхозпродукции.
Индекс промышленного производства в 2024 году составил 105,4% — это выше, чем в среднем по России. Основным драйвером в промышленности в прошлом году стал обрабатывающий сектор, который вырос на 8,1%.
«Мы последовательно модернизируем республиканский агропромышленный комплекс. Как результат, наши аграрии, несмотря на погодные аномалии прошлого года, произвели продукцию на 251,7 млрд рублей с ростом на 0,8%. В масштабах страны это очень весомый показатель. Более того, АПК Башкирии экспортировал порядка 632 тысяч тонн сельхозпродукции на $326,3 млн», — констатировал, отвечая на вопрос журналиста, Радий Хабиров.