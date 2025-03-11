В Башкирии в десятки раз вырастут штрафы за продажу детям газовых зажигалок

Такое решение планируют принять депутаты Госсобрания Башкирии в связи со вступлением в силу аналогичного федерального закона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, в связи с этим значительно усиливается административная ответственность для нарушителей. Так, КоАП РБ предусматривает штрафы для граждан за продажу детям газовых зажигалок и баллончиков в размере 3−4 тыс. рублей. По федеральному закону они вырастут до 200−300 тыс. рублей. Для должностных лиц они еще выше. Вместо нынешних 20−25 тыс. им придется заплатить 500−700 тыс. рублей, а юрлицам, вместо 30−40 тыс. — 1,5−2 млн рублей.
Такие жесткие меры вызваны необходимостью профилактики токсикомании среди молодежи. Одна из ее форм — сниффинг (вдыхание сжиженного газа) приводит к летальному исходу. По данным правоохранительных органов, в результате сниффинга в 2016—2023 годы в России погибли 817 несовершеннолетних.