Над Россией сбили 337 беспилотников. Военная операция, день 1112-й

Больше всего БПЛА — 126 — было уничтожено над Курской областью. Над Подмосковьем сбили 91 дрон, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской. Еще 22 БПЛА сбиты над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть дронов уничтожены над Воронежской областью, еще три — над Нижегородской.