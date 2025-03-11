Над Россией сбили 337 беспилотников. Военная операция, день 1112-й

8:49 ❗️ Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Москвой — Собянин.
8:39 На данный момент сбиты 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
8:33 ? Один человек ранен в Липецкой области во время массированного налета дронов, повреждены четыре машины, сообщил губернатор.
8:30 ⚡️ Средства ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего БПЛА — 126 — было уничтожено над Курской областью. Над Подмосковьем сбили 91 дрон, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской. Еще 22 БПЛА сбиты над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть дронов уничтожены над Воронежской областью, еще три — над Нижегородской.
8:24 ❗️ Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти — РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
8:19 В Москву собирается приехать спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн.
8:16 Изменившаяся при Дональде Трампе политика США по отношению к Украине «шокировала европейцев», которые осознают необходимость финансирования помощи Киеву, на этом фоне в ЕС обсуждают, как использовать замороженные российские активы, пишет Reuters.
8:09 США выступают против того, чтобы в заявлении стран G7 присутствовали формулировки, способные помешать попыткам Вашингтона усадить Россию и Украину за стол переговоров, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
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8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1112-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.