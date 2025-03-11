Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с официальным визитом в Астану

В ходе визита глава МИД Азербайджана встретится с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Переговоры состоятся как в узком, так и в расширенном форматах.
Основные темы обсуждения будут касаться двустороннего сотрудничества, вопросов региональной безопасности, экономического взаимодействия, а также перспектив развития стратегического партнерства между Казахстаном и Азербайджаном.
Ожидается, что стороны уделят особое внимание укреплению торгово-экономических связей, транспортно-логистическому сотрудничеству и взаимодействию в рамках международных организаций.
По итогам переговоров планируется подписание ряда документов, направленных на развитие двусторонних отношений.