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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с официальным визитом в Астану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Астану для проведения официальных переговоров с казахстанской стороной, сообщает ИА El.kz со ссылкой на МИД РК.

Источник: azertag.az

В ходе визита глава МИД Азербайджана встретится с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Переговоры состоятся как в узком, так и в расширенном форматах.

Основные темы обсуждения будут касаться двустороннего сотрудничества, вопросов региональной безопасности, экономического взаимодействия, а также перспектив развития стратегического партнерства между Казахстаном и Азербайджаном.

Ожидается, что стороны уделят особое внимание укреплению торгово-экономических связей, транспортно-логистическому сотрудничеству и взаимодействию в рамках международных организаций.

По итогам переговоров планируется подписание ряда документов, направленных на развитие двусторонних отношений.