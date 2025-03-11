Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии развивается социальная сфера

Напомним, в прошлом году врачи Республиканского центра детской онкологии и гематологии сделали первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга 10-летней пациентке. Кроме того, в регионе открылся многофункциональный образовательно-реабилитационный комплекс «Салют», рассчитанный на оказание помощи 7 тыс. ребят с ограниченными возможностями здоровья в год. В Уфе заработал Центр мониторинга инсультов, аналогов которого нет в России.