Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии развивается социальная сфера

Как заявил Радий Хабиров, в регионе уделяют большое внимание улучшению демографии через укрепление социальной сферы и системы соцзащиты, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению. Последовательно решают вопросы по модернизации здравоохранения.
Например, только в 2024 году капитально отремонтировали 13 медицинских учреждений, в сёлах установили 135 быстровозводимых модульных ФАПов, закупили 4100 единиц медоборудования и 206 автомобилей.
Напомним, в прошлом году врачи Республиканского центра детской онкологии и гематологии сделали первую в истории Башкортостана пересадку костного мозга 10-летней пациентке. Кроме того, в регионе открылся многофункциональный образовательно-реабилитационный комплекс «Салют», рассчитанный на оказание помощи 7 тыс. ребят с ограниченными возможностями здоровья в год. В Уфе заработал Центр мониторинга инсультов, аналогов которого нет в России.
«Для себя как руководителя региона я выделил главный показатель качества нашей работы в социальной сфере — увеличение продолжительности жизни, — отметил в своем интервью Радий Хабиров. — Ожидаем, что в результате поступательных изменений в сферах здравоохранения, демографии, семейной политики этот показатель будет планомерно расти. А в соответствии с поручением президента к 2030 году средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет».
В 2025 году планируется открыть в Башкирии еще несколько зданий медучреждений, включая Республиканский кардиоцентр, а также целый ряд поликлиник в муниципалитетах.
«Основным ориентиром для нас является достижение целей и задач, поставленных президентом России до 2030 года. Так, на реализацию нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь” в этом году планируем направить 7 млрд рублей. В рамках нового нацпроекта “Семья” на оснащение медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов запланировали финансирование в размере 1 млрд рублей», — заключил Глава Башкортостана.