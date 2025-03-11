Дума Екатеринбурга сократила число членов молодежной палаты до 35 человек

Изменения в положение о молодежной палаты инициировала депутат от ЛДПР Ксения Лещенко. По ее словам, в работе молодежной палаты «не все удалось сделать, как было задумано коллегами». Госпожа Лещенко пояснила, что сокращение количества членов консультационного органа обусловлено «проблемой с кворумом». «Не все приходили на заседания комиссий. 35 человек уже можно контролировать, выстроить тесное взаимодействие с депутатами», — добавила она.