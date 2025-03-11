Губернатор Гусев: в Воронежской области на развитие дорог направят 160 млрд рублей

В Воронежской области в ближайшие шесть лет — в период с 2025 по 2030 годы — выделят 160 миллиардов рублей на развитие дорог. Работы будут проведены в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Гусев в понедельник, 10 марта. Уже в 2025 году на обозначенные цели направят 24,1 миллиарда рублей.