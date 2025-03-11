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Губернатор Гусев: в Воронежской области на развитие дорог направят 160 млрд рублей

В Воронежской области в ближайшие шесть лет — в период с 2025 по 2030 годы — выделят 160 миллиардов рублей на развитие дорог. Работы будут проведены в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем telegram-канале рассказал глава региона Александр Гусев в понедельник, 10 марта. Уже в 2025 году на обозначенные цели направят 24,1 миллиарда рублей.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Шестилетний план по обновлению дорог в регионе ранее был согласован с Федеральным дорожным агентством. На его основании планируется подписать меморандум между этим ведомством и правительством Воронежской области. Документ будет содержать ключевые цели, перечень мероприятий и ожидаемые результаты проекта.

Губернатор напомнил, что в 2024—2025 годах в рамках программы «Региональная и местная дорожная сеть», которая входит в нацпроект, властями уже были заключены контракты на ремонт 217 километров дорог регионального значения, которые располагаются практически во всех воронежских муниципалитетах. Общая сумма контрактов составила более 5,2 миллиарда рублей. Больше половины средств — 3,3 миллиарда рублей — это деньги федерального бюджета. К работам подрядчик должен приступить как только позволят погодные условия.

Также в 2025 году в рамках другого регионального проекта — «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» — будет продолжена модернизация интеллектуальной транспортной системы и средств видеофиксации нарушений ПДД. К этому времени в систему весогабаритного контроля добавятся пять новых автоматических пунктов взвешивания.

Министерство дорожной деятельности намерено активно сотрудничать с органами местного самоуправления в вопросах определения базового уровня показателя «Доля дорожной сети опорных населенных пунктов, находящейся в нормативном состоянии». В рамках нового нацпроекта стоит цель повысить качество условий проживания граждан в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году. Всего планируется обновить инфраструктуру в 2160 населенных пунктах по всей стране.

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» состоит из двенадцати федеральных проектов, которые будут реализовываться в самых различных сферах, включая строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, отрасль пассажирского транспорта и других.