Бектенов поручил больше привлекать топовые зарубежные университеты в Казахстан

В последние годы создаются оптимальные условия для развития отечественной науки. За 6 лет ее финансирование из республиканского бюджета возросло в 6 раз и составило в текущем году 252,5 млрд тенге. Согласно концепции развития науки до 2029 года мы увеличим финансирование этой сферы до 1% от ВВП. С целью межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности в прошлом году принят новый Закон "О науке и технологической политике.