Захарова заявила о связи между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе», — написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.