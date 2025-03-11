Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме: что они обсудили

В рамках визита делегация также посетила морскую авиабазу Пратика-ди-Маре и военный аэропорт итальянских Военно-воздушных сил. Здесь представители крупнейшей итальянской корпорации Leonardo продемонстрировали боевые вертолеты, а также программные средства и инструменты для автоматизированной системы управления войсками C4I.