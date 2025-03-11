Казахстан и Азербайджан намерены нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов

Хотел бы выразить благодарность властям Казахстана и всему казахскому народу за проявленную оперативность в проведении поисково-спасательных мероприятий и тесную поддержку по всем вопросам сразу после авиакатастрофы нашего пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей 25 декабря прошлого года вблизи города Актау.