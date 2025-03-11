Казахстан и Азербайджан намерены нарастить товарооборот до 1 миллиарда долларов

Хотел бы выразить благодарность властям Казахстана и всему казахскому народу за проявленную оперативность в проведении поисково-спасательных мероприятий и тесную поддержку по всем вопросам сразу после авиакатастрофы нашего пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшей 25 декабря прошлого года вблизи города Актау.
В Астане главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу и Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры. Позже на пресс-конференции Байрамов заявил, что Азербайджан благодарит Казахстан за оперативную спасательную операцию после крушения самолета AZAL близ Актау.
А вот глава казахстанского МИД Нуртлеу сообщил, что Казахстан и Азербайджан планируют нарастить товарооборот c 533 миллионов долларов в 2024 году до 1 миллиарда долларов. Астана готова поставлять Баку зерно и другие сельхозкультуры.
Кроме того, у нас есть значительные резервы для увеличения поставок масличных культур, риса и ячменя.
Он также сообщил, что в Астане рассчитывают на рост числа азербайджанских компаний в Казахстане.
А еще Казахстан планирует удвоить прокачку нефти по Баку — Тбилиси — Джейхан. В 2024 году по трубопроводу отправили 1,4 миллиона тонн нефти, в планах республики — нарастить объем до 2,2 миллионов тонн.