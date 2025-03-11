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Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, меняется система восприятия потоков информации.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram стал в России главным источником информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.

«Меняется система восприятия потоков информации», — отметил Песков и задался риторическим вопросом, откуда первым россияне узнают новости.

«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? — обратился Песков. — Мы не побежали включать телевизор — мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране».