Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram стал в России главным источником информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики.
«Меняется система восприятия потоков информации», — отметил Песков и задался риторическим вопросом, откуда первым россияне узнают новости.
«Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? — обратился Песков. — Мы не побежали включать телевизор — мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране».