Песков: против России идет квази- и прокси-война

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что против России развязана квази- и прокси-война. Такое мнение он высказал, выступая на I всероссийской научно-практической конференции Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы.
«Война идет. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас — для нашей страны», — заявил он.