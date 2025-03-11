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Песков: против России идет квази- и прокси-война

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что против России развязана квази- и прокси-война. Такое мнение он высказал, выступая на I всероссийской научно-практической конференции Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы.

«Война идет. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас — для нашей страны», — заявил он.