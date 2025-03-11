Начальник ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю покидает должность

Господин Шилов родился в 1979 году в Перми, окончил юрфак Пермского госуниверситета. В органах МВД с 2000 года. Службу начал в должности следователя отдела по расследованию имущественных преступлений следственного управления при УВД Свердловского района Перми. В ГСУ краевого главка Максим Шилов возглавлял отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ, занимал должность замначальника и начальника следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Специальное звание генерал-майора юстиции ему было присвоено в 2020 году.