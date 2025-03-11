Путин предложил сделать день окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

«Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», — отмечается в тексте документа.
Законопроект предлагает поправки в статью ФЗ № 32.
В пояснительной записке отмечается, что 9 августа 1944 года был подписан указ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции. Она стала финальной в Ленинградской битве, представлявшей совокупность оборонительных и наступательных операций советской армии.