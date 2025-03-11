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Путин предложил сделать день окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагает сделать днем воинской славы 9 августа, когда была завершена Ленинградская битва. Соответствующий документ внесен в базу ГД 11 марта.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», — отмечается в тексте документа.

Законопроект предлагает поправки в статью ФЗ № 32.

В пояснительной записке отмечается, что 9 августа 1944 года был подписан указ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции. Она стала финальной в Ленинградской битве, представлявшей совокупность оборонительных и наступательных операций советской армии.