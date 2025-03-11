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Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства

И.о. главы Ростова Александр Скрябин предложил организовать городские комбинаты благоустройства.

На 31-м внеочередном заседании гордумы Ростова Александр Скрябин представил свою программу действий на посту главы города. Одним из ее пунктов стал вопрос чистоты в городе.

Скрябин заявил, что в Ростове всем бросается в глаза нехватка чистых и благоустроенных общественных пространств.

Решить этот вопрос поможет только качественная уборка территорий и недопущение образования свалок.

«Предлагаю воссоздать городские комбинаты благоустройства, то есть вернуть контроль за чистой в свои руки, не полагаясь на подрядчика. В городе грязно, господа. По документам УК в Ростове 1900 дворников, но не с кого спросить», — посетовал Скрябин.

Решить проблему уборки города кандидаты на пост главы Ростова предлагает с помощью двух вариантов. Первый — это создание муниципальных предприятий по уборке. При этом ТСЖ и УК будут им платить деньги, которые предназначаются на оплату труда дворников.

Тогда, по его словам, жители смогут спросить с властей за качество уборки в городе.

Второй вариант — город будет доплачивать УК и ТСЖ за уборку и спрашивать с них за чистоту на прилегающей территории.

«Какой вариант лучше — можно узнать только на практике. Предлагаю взять два пилотных района и внедрить в них две системы. Какая окажется лучше, такую и внедрим в городе», — заявил Скрябин.