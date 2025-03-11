Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства

«Предлагаю воссоздать городские комбинаты благоустройства, то есть вернуть контроль за чистой в свои руки, не полагаясь на подрядчика. В городе грязно, господа. По документам УК в Ростове 1900 дворников, но не с кого спросить», — посетовал Скрябин.