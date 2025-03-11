Глава Прикамья улучшил позицию в рейтинге губернаторов

Глава Пермского края Дмитрий Махонин набрал в рейтинге 17 баллов и продолжает находиться в группе руководителей с высокой политической устойчивостью. Если полгода назад — в октябре 2024 года — он был на четвертой позиции в рейтинге, то в новом улучшил на одно место (третье).