Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран

«Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами. И вы должны делать в Грузии, как и делаете, все то, что в интересах грузинского народа, — сказал Александр Лукашенко. — Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете — наши двери всегда для вас были и есть открыты».