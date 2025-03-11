Лукашенко — зарубежным послам: Беларусь совершенно другая, нежели ее зачастую пытаются представить

«Поверьте, там, где нам не предъявляют ультиматумы, где не диктуют условия, где мы видим совпадение взглядов и представлений, не помешает ни расстояние, ни разные вероисповедания или культурные традиции, чтобы договориться, — отметил глава государства. — Язык уважения и открытости универсален. Для него не нужен переводчик. Его понимают на всех континентах. Нужны только добрая воля и, как говорят у нас в народе, не держать камня за пазухой».