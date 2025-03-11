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Александр Скрябин: «За месяц работы увидел основные проблемы»

Кандидат на пост мэра Ростова-на-Дону Александр Скрябин представил свою программу в городской администрации.

В выступлении он назвал для себя основные проблемы, влияющие на качество жизни горожан: в социальной и коммунальной инфраструктуре, в аварийном жилье, в транспортной системе и дорогах, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов».

Александр Скрябин пообещал изменить подход администрации к управлению городом.

«За месяц работы увидел основные проблемы. Очевидно, что жизнь в городе начинается с простых вещей: чистые улицы, удобный транспорт, красивые парки, современные и доступные школы и больницы», — отметил Александр Скрябин.

В конце февраля, сообщалось, что Александр Скрябин примет участие в конкурсе на должность мэра. 28 января он стал временным градоначальником после досрочной отставки Алексея Логвиненко.