Александр Скрябин: «За месяц работы увидел основные проблемы»

В выступлении он назвал для себя основные проблемы, влияющие на качество жизни горожан: в социальной и коммунальной инфраструктуре, в аварийном жилье, в транспортной системе и дорогах, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов».
Александр Скрябин пообещал изменить подход администрации к управлению городом.
«За месяц работы увидел основные проблемы. Очевидно, что жизнь в городе начинается с простых вещей: чистые улицы, удобный транспорт, красивые парки, современные и доступные школы и больницы», — отметил Александр Скрябин.
В конце февраля, сообщалось, что Александр Скрябин примет участие в конкурсе на должность мэра. 28 января он стал временным градоначальником после досрочной отставки Алексея Логвиненко.