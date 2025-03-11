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Минобороны: в ночь на 11 марта над 10 областями России сбиты 337 беспилотников

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, всего в небе над десятью регионами России были сбиты 337 украинских дронов. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и автомобили. Аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Источник: Газета.Ру

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, всего в небе над десятью регионами России были сбиты 337 украинских дронов. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и автомобили. Аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по территории России. По данным Минобороны РФ, в этот период были уничтожены 337 украинских дронов, из них:

* 126 — над территорией Курской области;

* 91 — над территорией Московской области;
* 38 — над территорией Брянской области;
* 25 — над территорией Белгородской области;
* 22 — над территорией Рязанской области;
* 10 — над территорией Калужской области;
* 8 — над территорией Липецкой области;
* 8 — над территорией Орловской области;
* 6 — над территорией Воронежской области;
* 3 — над территорией Нижегородской области.

Курская область.

По сообщению врио губернатора Александра Хинштейна, в Курске в результате падения обломков украинских беспилотников повреждения получили восемь частных домовладений и четыре автомобиля. Жертв нет. В домах осколками выбиты стекла, посечены кровля, стены. На местах происшествия работают дежурные и аварийные службы. Всего сбито 126 дронов.

Московская область и Москва.

По сообщению губернатора Московской области Андрея Воробьева, максимальное число пострадавших и самый большой урон отмечен в трех муниципалитетах. Над Подмосковьем уничтожен 91 дрон.

~В Домодедове~ на парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник. Там же ранения получили еще два человека: 50-летний мужчина с открытой травмой головы помещен в реанимационное отделение Видновской больницы и позднее скончался, 44-летний мужчина также с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков беспилотника на парковке начался пожар, в котором сгорели более 20 автомобилей. В том же округе от падения беспилотника в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, она в больнице в тяжелом состоянии.

~В городе Видное (Ленинский городской округ)~ от обломков беспилотника пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Угрозы их жизни нет, у всех поверхностные травмы. В том же округе беспилотники упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», где обошлось без пострадавших.

~В городе Раменское~ беспилотник врезался в высотный жилой дом на Северном шоссе. За медицинской помощью обратились пять человек, ранений и телесных повреждений нет. Еще один дрон попал в частный дом коттеджном поселке Высокий берег (деревня Софьино). В доме был пожар, пострадавших нет.

В ~Люберцах~ обломки беспилотника упали на жилой дом, повреждений и пострадавших нет.

Помимо этого сообщения о беспилотниках поступали из ~Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Подольска, Электростали и Котельников.~

До Москвы большинство украинских беспилотников не долетели. По сообщению мэра столицы Сергея Собянина, в результате падения обломков дрона на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома.

Брянская область.

По сообщению губернатора Александра Богомаза, после отражения атаки 38 украинских беспилотников никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий на предмет выявления ущерба и поиска осколков сбитых дронов.

Белгородская область.

Над территорией Белгородской области за ночь сбиты 25 беспилотников. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, но не обошлось без материального ущерба.

В ~поселке Красная Яруга~ повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остаются 36 населенных пунктов Краснояружского района, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района.

В ~поселке Майский~ Белгородского района пробиты кровли двух частных домовладений. В ~селе Нечаевка~ выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома. В ~поселке Малиновка ~дрон в жилом доме пробита крыша, повреждены окна и фасад.

В ~селе Доброе ~Грайворонского округа после сбросов взрывных устройств с беспилотников повреждены частный дом и четыре автомобиля. А в ~селе Муром~ Шебекинского округа разрушена кровля частного дома.

Другие регионы России.

В Липецкой области ранен один человек, осколками посечены четыре автомобиля. Пострадавший — житель Владимира, который специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Вертолетом санитарной авиации его доставили в областную больницу.

В Калужской области никто не пострадал, но есть повреждения строений — выбиты окна, были небольшие пожары. Дроны сбиты над территориями Сухиничского, Перемышльского, Тарусского и Жуковском районов.

В Рязанской, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях пострадавших и материального ущерба нет.

По факту массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщил Telegram-канал Следственного комитета. К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства.