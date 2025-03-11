Минобороны: в ночь на 11 марта над 10 областями России сбиты 337 беспилотников

~В Домодедове~ на парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник. Там же ранения получили еще два человека: 50-летний мужчина с открытой травмой головы помещен в реанимационное отделение Видновской больницы и позднее скончался, 44-летний мужчина также с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков беспилотника на парковке начался пожар, в котором сгорели более 20 автомобилей. В том же округе от падения беспилотника в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, она в больнице в тяжелом состоянии.