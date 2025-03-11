Александр Скрябин предложил изменить систему парковки в Ростове-на-Дону

Кандидат на пост главы Ростова-на-Дону Александр Скрябин предложил модернизировать систему парковки в городе, а также продолжить развитие общественного транспорта. Инициативы были озвучены в ходе программного выступления перед депутатами гордумы.
В первую очередь, управленец выступил за отказ от эвакуации машин в случаях, когда они не создают угрозы для движения, и предложил заменить вывоз транспорта штрафами.
— Что делать с хаотичной парковкой на газонах, тротуарах и в неположенных местах? Конечно, штрафовать, но, если машина не создает угрозы движению. Не надо издеваться над людьми и увозить ее на эвакуаторе, — сказал Александр Скрябин.
По мнению чиновника, проблема парковок сейчас особенно актуальна в историческом центре города. Модернизация улучшит ситуацию, но параллельно требуется развивать и общественный транспорт, чтобы он был более привлекательным для людей.
В частности, Александр Скрябин предложил расширить сеть выделенных полос, ввести динамическое расписание на маршрутах, настроить систему отслеживания транспорта в реальном времени, внедрить бесшовный тариф на проезд, и это еще не все озвученные идеи. Также чиновник указал на необходимость обновления подвижного состава с приоритетом на экологичные виды транспорта.
— Проблему нужно решать в комплексе. Мы должны сделать общественный транспорт удобным, доступным и привлекательным для жителей, чтобы снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру и экологию, — подчеркнул Александр Скрябин.