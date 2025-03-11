Александр Скрябин предложил изменить систему парковки в Ростове-на-Дону

— Что делать с хаотичной парковкой на газонах, тротуарах и в неположенных местах? Конечно, штрафовать, но, если машина не создает угрозы движению. Не надо издеваться над людьми и увозить ее на эвакуаторе, — сказал Александр Скрябин.