Очень приютно

В 2023 году депутат заксобрания Пермского края (ЛДПР) Николай Благов предлагал решить проблему рождаемости с помощью создания элитных детских домов. Он пояснял, что нежелательная беременность несовершеннолетних часто заканчивается абортами, а позже приводит к бесплодию. По его словам, для решения демографического вопроса федеральным властям необходимо создать психологические службы, где специалисты, среди прочего, предлагали бы несовершеннолетней матери вариант размещения ребенка в детском доме. «Но это должен быть именно элитный детский дом. В послевоенное время суворовские детдомы дали нам много замечательных военных специалистов. Существуют элитные техникумы, вузы, и мы должны создать подобные детские дома, скажем, с математическим или инженерным уклоном», — говорил депутат. По его словам, фракция ЛДПР хотела выйти с соответствующей инициативой в Законодательное собрание. Идея также предполагала пересмотр системы и содержания детских интернатов.