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Лукашенко заявил о поддержке шагов Грузии по отстаиванию своего суверенитета

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси высоко оценивают и поддерживают шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты посла этой страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Президент Республики Беларусь

«Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами. И вы должны делать в Грузии, как и делаете, все то, что в интересах грузинского народа, — сказал Александр Лукашенко. — Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете — наши двери всегда для вас были и есть открыты».

«С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем», — подчеркнул белорусский лидер.