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Радий Хабиров сообщил о планах Башкирии на 2025 год

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем интервью «Интерфаксу» рассказал о планах и задачах, стоящих перед республикой в 2025 году.

Источник: Пресс-служба минтранса Башкирии

По предварительным оценкам, ВРП в этом году превысит 3 трлн рублей с ростом в реальном выражении на 3,6%. Индекс промышленного производства должен достичь в регионе как минимум 105%. Кроме того, в Башкирии намерены построить за год еще не менее 3 млн квадратных метров жилья.

Не менее важно — обеспечить рост инвестиций седьмой год подряд. Это станет беспрецедентным историческим достижением для Башкирии и позволит выйти на рубеж в 800 млрд рублей, заявил Хабиров.

Планируется также привлекать средства из федерального бюджета на строительство новых мостов. В 2025 году начнется расширение с двух до четырех полос 23-километрового обхода Стерлитамака на трассе Уфа — Оренбург. Продолжается строительство участка трассы М-12 от границы с Татарстаном до Пермского края.

Кроме того, в этом году в Башкирии благоустроят еще 164 общественных территории.

Что касается развития промышленности, то несмотря на санкции, башкирские производители довольно быстро адаптируются, кооперируются с партнерами из других регионов России и дружественных стран, отметил Радий Хабиров.

Промышленники Башкирии успешно занимаются переориентацией своего производства, замещая иностранную продукцию. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в прошлом году достиг 2,78 трлн рублей. Это на 16,1% больше, чем в 2023-м.

В 2025 году на мероприятия по программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в РБ» выделят более 620 млн рублей.

Как напомнил Глава Башкирии, для предприятий легкой промышленности предусмотрена субсидия из республиканского бюджета на возмещение части затрат на закупку сырья и материалов, а также на приобретение нового производственного оборудования. В 2025 году будет выделено 126 млн рублей — столько же, что и в 2024 году. В прошлом году такой субсидией от республики воспользовались 55 предприятий. Как результат — рост объема отгруженной продукции. Если в 2023 году отрасль поставила товаров на 16,9 млрд рублей, то в 2024-м — уже на 18,4 млрд рублей.

В Башкирии разработаны меры поддержки производителей детских товаров, технических средств реабилитации, беспилотных авиационных систем, лесопромышленников и тех, кто занимается строительством газозаправочных станций.

«Видим, что все они очень востребованы», — добавил Радий Хабиров.