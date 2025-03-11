Радий Хабиров сообщил о планах Башкирии на 2025 год

Как напомнил Глава Башкирии, для предприятий легкой промышленности предусмотрена субсидия из республиканского бюджета на возмещение части затрат на закупку сырья и материалов, а также на приобретение нового производственного оборудования. В 2025 году будет выделено 126 млн рублей — столько же, что и в 2024 году. В прошлом году такой субсидией от республики воспользовались 55 предприятий. Как результат — рост объема отгруженной продукции. Если в 2023 году отрасль поставила товаров на 16,9 млрд рублей, то в 2024-м — уже на 18,4 млрд рублей.