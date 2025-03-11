Омское министерство культуры готовится к новым переменам

Стало известно, что Ольга Акимова ушла с поста первого заместителя министра культуры, не проработав на этой должности и года. Она пришла в министерство в 2017 году в качестве заместителя, а на должность первого зама была назначена в июле 2024 года. С 1 марта Акимова официально покинула министерство.