Шавкат Мирзиёев созвонился с Президентом ОАЭ — что обсудили

В ходе состоявшегося телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна с днем рождения.
Глава республики пожелал эмиратскому коллеге крепкого здоровья и благополучия, больших успехов в государственной деятельности, мира и процветания дружественному народу этой страны.
Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан.
Отмечалось, что визит президента Узбекистана в ОАЭ в январе этого года открыл новую страницу в истории двусторонних отношений, подняв их на уровень стратегического партнерства.
Шавкат Мирзиёев и Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян выразили глубокое удовлетворение динамичным развитием узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, последовательным ростом объемов товарооборота и инвестиций, числа совместных предприятий.
В рамках текущего портфеля проектов на 20 миллиардов долларов ведется активное взаимодействие с ведущими компаниями Эмиратов в таких ключевых направлениях, как «зеленая» энергетика, цифровизация, искусственный интеллект, градостроительство и инфраструктура, туризм, частный бизнес.
Стороны также рассмотрели вопросы проведения второго саммита диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива» в Самарканде.