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Лукашенко сказал послам, что Беларусь пытаются представить в черном цвете

Лукашенко принял послов, сказав, что Беларусь пытаются представить в черном цвете.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта принял верительные грамоты от послов, сообщила БелТА.

Зарубежным послам белорусский лидер сказал, что Беларусь является совершенно другой страной, однако ее зачастую пытаются представить в черном цвете.

— Вы будете иметь возможность воочию не раз убедиться, что Беларусь совершенно другая, нежели ее зачастую пытаются представить, используя только черные краски и поток негатива, — пояснил он.

Лукашенко отметил, что Беларусь вопреки западным стереотипам успешно развивается, а также повышает свой потенциал, несмотря на оказываемое внешнее давление.

Верительные грамоты 11 марта белорусскому президенту вручат послы Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Грузии, Индии, Кении, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Пакистана.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу Минской области Александра Турчина премьер-министром Беларуси.

Еще Лукашенко сказал о решении продлить белорускам праздник.