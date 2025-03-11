49-летний Александр Скрябин стал главой города Ростова-на-Дону. За него 11 марта проголосовали большинство депутатов муниципальной думы. Решение было принято единогласно.
С управленцем будет заключён контракт. Вторым участником конкурса был замдиректор департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин.
Александр Скрябин в своём выступлении выделил пять основных городских проблем: чистые улицы, удобный транспорт, красивые парки, современные и доступные школы и больницы.
Александр Скрябин родился в Ростове, он — выпускник Ростовского государственного строительного университета. Свой трудовой путь нынешний глава города начал слесарем-сантехником в «Водоканале», а позже дослужился до должности гендиректора ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону».
В 2017—2018 годах управленец был первым замглавы администрации Ростова, затем — депутатом донского парламента, а потом стал заместителем губернатора Ростовской области. Подробнее о его биографии мы писали здесь.