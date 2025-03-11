Токаев поручил улучшить благосостояние жителей области Абай

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что разработаны 24 инвестиционных проекта на сумму 2,2 трлн тенге до 2028 года с созданием более 8 тысяч рабочих мест. Ожидается, что 6 проектов будут реализованы уже в этом году.