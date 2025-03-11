В 2025 году сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО пройдет в Самарканде

Последний раз заседание Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО проводилось вне Парижа в 1985 году в городе София, Болгария. С тех пор Париж оставался постоянным местом проведения этого ключевого мероприятия, и переезд Ассамблеи в Самарканд подчеркивает значимость данного события.
Самарканд, один из древнейших и наиболее выдающихся городов Центральной Азии, славится своими великолепными архитектурными памятниками и богатой историей. Город был важным узлом на Великом шелковом пути, соединявшем Восток и Запад. Сегодня Самарканд известен своими историческими зданиями, такими как Регистан, обсерватория Улугбека и мавзолей Шахи-Зинда. Эти памятники не только отражают архитектурное мастерство и научные достижения древних времен, но и служат свидетельством культурного обмена и влияния Самарканда на развитие мировой цивилизации.
Уникальные исторические памятники Самарканда внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекают туристов и ученых со всего мира. Они не только придают городу туристическую привлекательность, но и служат важным напоминанием о значении сохранения культурного и исторического наследия для будущих поколений.
Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО — это ключевое событие, на котором представители стран-членов обсуждают актуальные вопросы в областях образования, науки, культуры и коммуникаций. Ассамблея играет важную роль в формировании глобальной политики ЮНЕСКО, разработке новых инициатив и создании международных стандартов. ЮНЕСКО, основанная в ноябре 1945 года и имеющая штаб-квартиру в Париже, объединяет 193 государства-члена.
Узбекистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в 1993 году, а в 1996 году в Ташкенте было открыто представительство организации. Проведение Ассамблеи в Самарканде является не только признанием вклада Узбекистана в мировое культурное и образовательное развитие, но и возможностью подчеркнуть значение сохранения исторического и культурного наследия.
Это событие предоставит уникальную платформу для обсуждения будущего культурного обмена и устойчивого развития на международной арене. Самарканд, ставший центром глобального культурного диалога, вновь подтвердит свою роль как важный узел мировой культуры и науки.