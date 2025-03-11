В 2025 году сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО пройдет в Самарканде

Самарканд, один из древнейших и наиболее выдающихся городов Центральной Азии, славится своими великолепными архитектурными памятниками и богатой историей. Город был важным узлом на Великом шелковом пути, соединявшем Восток и Запад. Сегодня Самарканд известен своими историческими зданиями, такими как Регистан, обсерватория Улугбека и мавзолей Шахи-Зинда. Эти памятники не только отражают архитектурное мастерство и научные достижения древних времен, но и служат свидетельством культурного обмена и влияния Самарканда на развитие мировой цивилизации.