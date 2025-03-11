«Земля далекая, но наша». Лукашенко рассчитывает на новые направления сотрудничества с Приморьем

«Должен отметить, Олег Николаевич, что вы — человек слова. Приехали в Беларусь, приехали к Президенту — обсудили вопросы. Может, что-то новое придумаем с вами в нашем сотрудничестве. Проконтролируем, как выполняются старые (договоренности, достигнутые ранее. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства в начале встречи.
Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться лично с руководителем российского региона, которого много связывает с нашей страной: «Как я говорю, земля далекая, но наша. Владивосток и Приморье никогда не были для нас чужими».
Президент предложил губернатору не торопиться с возвращением в Приморье, а использовать время пребывания в Беларуси в том числе и для отдыха. «Беларусь как раз то место, где вы можете отдохнуть. Не торопитесь домой, мы рады вас видеть в Беларуси», — сказал он.
В свою очередь Олег Кожемяко поздравил Александра Лукашенко с недавним переизбранием на пост Президента: «Это высочайшее доверие, которое оказал белорусский народ, исходя из Вашей последовательной работы, положительной динамики, которую демонстрирует республика на протяжении многих лет и в экономической, культурной, социальной сферах. Конечно, для нас очень важна и ваша многогранная деятельность в международном плане, те шаги, которые направлены на укрепление дружбы между нашими народами, между Россией и Республикой Беларусь».
В последние годы товарооборот Беларуси и Приморского края России динамично прирастает. Если в 2020 году он был на уровне $17,3 млн, то по итогам 2024 года достиг $90,4 млн. При этом белорусский экспорт в прошлом году приблизился к 80 млн, увеличившись более чем на 8%.