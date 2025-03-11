«Земля далекая, но наша». Лукашенко рассчитывает на новые направления сотрудничества с Приморьем

В свою очередь Олег Кожемяко поздравил Александра Лукашенко с недавним переизбранием на пост Президента: «Это высочайшее доверие, которое оказал белорусский народ, исходя из Вашей последовательной работы, положительной динамики, которую демонстрирует республика на протяжении многих лет и в экономической, культурной, социальной сферах. Конечно, для нас очень важна и ваша многогранная деятельность в международном плане, те шаги, которые направлены на укрепление дружбы между нашими народами, между Россией и Республикой Беларусь».