Мэр Сергей Петрин дал поручение усилить уборку Воронежа от скопившегося мусора

Он распорядился, чтобы районные управы и коммунальные службы активизировали работу по очистке видимых загрязнений вдоль дорог, тротуаров и автобусных остановок. Уборка начнется с центральных улиц, а затем распространится на частные секторы и менее оживленные дороги. Мэр подчеркнул, что планируется очистить всю территорию города, а не ограничиваться только центральными районами.