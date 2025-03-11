Мэр Сергей Петрин дал поручение усилить уборку Воронежа от скопившегося мусора

Параллельно продолжатся работы по уборке песка и остатков реагентов с дорог. Хотя зимой снегопады были незначительными, дороги всё равно обрабатывались антигололедными средствами, которые теперь необходимо удалить. Уже составлен график уборки, а контроль за выполнением заданий возложен на специальные комиссии. Обследования городских территорий возглавит первый заместитель мэра по вопросам городского хозяйства Алексей Рыженин.
Сергей Петрин указал на необходимость оперативности в проведении уборочных работ, учитывая устойчивую сухую погоду, ведь впереди ожидаются дожди и снижение температуры.
Кроме того, готовятся весенние субботники, первые из которых намечены уже на ближайшую неделю. Глава города отметил, что многие жители сами включаются в благоустройство своих дворов, и поблагодарил их за проявленную инициативу.
«Хочу подчеркнуть, что мы оцениваем эффективность нашей работы не количеством вывезенного мусора, а чистотой улиц», — сказал мэр. — «Я лично посещаю разные районы города, и знаю, что жители обязательно сообщат мне о результатах».