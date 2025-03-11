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Мэр Сергей Петрин дал поручение усилить уборку Воронежа от скопившегося мусора

Он распорядился, чтобы районные управы и коммунальные службы активизировали работу по очистке видимых загрязнений вдоль дорог, тротуаров и автобусных остановок. Уборка начнется с центральных улиц, а затем распространится на частные секторы и менее оживленные дороги. Мэр подчеркнул, что планируется очистить всю территорию города, а не ограничиваться только центральными районами.

Параллельно продолжатся работы по уборке песка и остатков реагентов с дорог. Хотя зимой снегопады были незначительными, дороги всё равно обрабатывались антигололедными средствами, которые теперь необходимо удалить. Уже составлен график уборки, а контроль за выполнением заданий возложен на специальные комиссии. Обследования городских территорий возглавит первый заместитель мэра по вопросам городского хозяйства Алексей Рыженин.

Сергей Петрин указал на необходимость оперативности в проведении уборочных работ, учитывая устойчивую сухую погоду, ведь впереди ожидаются дожди и снижение температуры.

Кроме того, готовятся весенние субботники, первые из которых намечены уже на ближайшую неделю. Глава города отметил, что многие жители сами включаются в благоустройство своих дворов, и поблагодарил их за проявленную инициативу.

«Хочу подчеркнуть, что мы оцениваем эффективность нашей работы не количеством вывезенного мусора, а чистотой улиц», — сказал мэр. — «Я лично посещаю разные районы города, и знаю, что жители обязательно сообщат мне о результатах».