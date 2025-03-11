Александр Скрябин назвал пять основных проблем Ростова-на-Дону

— Власть слышит и реагирует — это основной принцип. Вся концепция дальнейшей работы и развития Ростова сосредоточится на том, как живет ростовчанин, в чем он нуждается, с какими трудностями сталкивается и как их решить, — пояснил Александр Скрябин.