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Александр Скрябин назвал пять основных проблем Ростова-на-Дону

Основные проблемы в Ростове перечислил новый глава города Александр Скрябин.

Источник: Комсомольская правда

Александр Скрябин в день своего избрания на пост главы Ростова-на-Дону обозначил пять основных проблем города, которые намерен решить за время своей работы. Чиновник обратил внимание на социальную, коммунальную сферы, аварийное жилье, транспорт и дороги.

— За месяц работы в должности исполняющего обязанности главы администрации города увидел основные проблемы. Очевидно, что жизнь начинается с простых вещей: чистых улиц, удобного транспорта, красивых парков, современных и доступных школ, а также больниц, — отметил Александр Скрябин.

Управленец также указал на необходимость изменения подхода работы местных властей с населением. Все вопросы должны решаться в диалоге с жителями города.

— Власть слышит и реагирует — это основной принцип. Вся концепция дальнейшей работы и развития Ростова сосредоточится на том, как живет ростовчанин, в чем он нуждается, с какими трудностями сталкивается и как их решить, — пояснил Александр Скрябин.