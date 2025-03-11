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Мишустин поздравил Турчина с новым назначением

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил своего белорусского коллегу Александра Турчина с назначением на должность, сообщается на сайте правительства РФ.

Источник: Sputnik.by

В минувший понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко назначил губернатора Минской области Александра Турчина премьер-министром. Бывший глава правительства Роман Головченко в свою очередь был назначен председателем правления Нацбанка.

Убежден, что под вашим руководством белорусский Совет министров обеспечит решение масштабных задач по развитию национальной экономики и повышению уровня жизни граждан.

говорится в поздравительной телеграмме

По словам Мишустина, важно, чтобы Москва и Минск продолжили совместную работу для укрепления российско-белорусских отношений и углубления интеграции в Союзном государстве.

Глава кабмина РФ подтвердил готовность к взаимодействию по правительственной линии и активизации сотрудничества в разных сферах — торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной, инвестиционной и так далее.

Также Мишустин отметил, что Москва рассчитывает на продолжение реализации совместных проектов с Минском в промышленности, энергетике и других областях. Кроме того, важно продолжать практическое взаимодействие России и Беларуси в ЕАЭС, СНГ, ШОС и других форматах, добавил он.

Глава российского правительства пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов на новой ответственной должности.