Мишустин поздравил Турчина с новым назначением

В минувший понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко назначил губернатора Минской области Александра Турчина премьер-министром. Бывший глава правительства Роман Головченко в свою очередь был назначен председателем правления Нацбанка.
Убежден, что под вашим руководством белорусский Совет министров обеспечит решение масштабных задач по развитию национальной экономики и повышению уровня жизни граждан.
По словам Мишустина, важно, чтобы Москва и Минск продолжили совместную работу для укрепления российско-белорусских отношений и углубления интеграции в Союзном государстве.
Глава кабмина РФ подтвердил готовность к взаимодействию по правительственной линии и активизации сотрудничества в разных сферах — торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной, инвестиционной и так далее.
Глава российского правительства пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов на новой ответственной должности.