Мишустин поздравил Турчина с новым назначением

Также Мишустин отметил, что Москва рассчитывает на продолжение реализации совместных проектов с Минском в промышленности, энергетике и других областях. Кроме того, важно продолжать практическое взаимодействие России и Беларуси в ЕАЭС, СНГ, ШОС и других форматах, добавил он.