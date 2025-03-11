Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко на этой неделе

Встреча с Лукашенко будет на этой неделе, мы к ней готовимся. Александр Григорьевич — всегда желанный гость в нашей стране.
По его словам, это будет официальный визит, во время которого состоятся «очень-очень субстантивные переговоры». Представитель Кремля также добавил, что по итогам встречи ожидается пресс-конференция Путина и Лукашенко.
Визит президента Беларуси в Россию станет первой зарубежной поездкой после победы на выборах, которые состоялись в республике в январе. На них Александр Лукашенко одержал победу, за действующего главу государства проголосовали 86,82% избирателей.
Ранее белорусский лидер сделал заявление о том, что помимо России в ближайшем времени планирует посетить Китай и КНДР.
В интервью американскому блогеру Марио Науфалу Лукашенко сказал, что собирается детально обсудить с Путиным разные темы, в том числе сделку США и Украины по природным ресурсам.